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Коронавирус закроет магазины IKEA в разных странах

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© Twitter IKEA

© Twitter IKEA

Магазины IKEA закрываются в ряде стран мира из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщили официальные страницы известной шведской компании в социальных сетях. Пока говорится о том, что работа гипермаркетов будет остановлена в Австрии, Чехии, США, Италии, Канаде, Германии, Франции, Португалии, Польше, Нидерландах, Бельгии, Дании, Индии, Швейцарии, Словакии и Испании. Российское представительство молчит.

«В целях безопасности мы решили временно закрыть все наши магазины в США для публики, начиная с 18 марта», — сказано в сообщении IKEA USA.

Гипермаркеты в Австрии прекратят работать до 23 марта, в Чехии — до 24 марта, в Италии — до 25 марта, в Словакии и Испании — до 29 марта, в Швейцарии — до 19 апреля. В остальных перечисленных странах сроки открытия пока не сообщаются.

Управляющая компания Ingka пояснила, что меры будут зависеть от ситуации в каждой отдельной стране. Условия везде различны и руководство будет ориентироваться на них. Так, в Венгрии магазины IKEA пока продолжат работу, а в Китае только начинают открываться после эпидемии.

В сообщения отмечается, что интернет-магазины IKEA в большинстве стран продолжат работу.

Ранее стало известно о переносе сроков проведения Международного Каннского кинофестиваля. Причина банальна — коронавирус.

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