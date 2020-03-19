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Задержаны несколько протестующих против строительства Юго-Восточной хорды

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© vk.com

© vk.com

Несколько участников акции протеста против строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в столичном районе Коломенское задержаны сотрудниками Росгвардии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Противостояние сотрудников силовых ведомств и активистов продолжалось весь день 19 марта. Противники строительства автомобильной трассы блокировали проезд тяжелой техники, при помощи которой, с их точки зрения, варварскими методами будет удаляться радиоактивный грунт. Полиция и Росгвардия пыталась оттеснить людей от площадки.

«Недавно были задержаны несколько протестующих, для этого одним из стражей порядка был применен газовый баллончик», — цитирует агентство слова собеседника.

При этом количество задержанных участников акции не уточняется.

По данным самих участников протеста, задержано 20 человек. В результате применения слезоточивого газа одну женщину увезли на машине скорой помощи.

Решение о строительстве трассы длиной 28 километров с мостом через Москву-реку и многоуровневыми развязками было принято столичными властями в 2018 году. Часть ее пролегает по бывшей территории Московского завода полиметаллов. Здесь 40−50 лет назад образовалась свалка радиоактивных отходов.

Мэр Сергей Собянин пообещал проводить постоянный радиационный мониторинг в районе стройки, а загрязненный грунт вывезти из Москвы в специальные хранилища. Однако экологи указывают на несоответствие применяемых строителями методов серьезности задачи.

17 марта между протестующими и силовиками уже произошли столкновения, попавшие на видео.

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