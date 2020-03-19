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«Альянс врачей» уличили в распространении фейков о коронавирусе

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Скандально известный профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» распространил информацию о некоей семье из четырех человек, у которой подтвердились анализы на коронавирус (COVID-19). Семья якобы проживает в Саратовской области.

Заместитель министра здравоохранения региона Станислав Шувалов назвал эту информацию фейком. По его словам, семьи, у которой подтвердилось наличие вируса, в области не существует вообще.

Не могу понять, что какие-то граждане в анонимном канале позволяют себе выдавать непроверенную информацию. Вчера была информация, что 3—4 человека, что смертельные случаи по другим городам. Мы каждый день готовы давать релизы вместе с Роспотребнадзором, чтобы вы получали информацию из первых уст, а не из непроверенных источников, — отметил Шувалов.

На самом деле речь идет о семье, «попавшей под подозрение», поскольку недавно она вернулась из-за рубежа, добавил замминистра.

«У нас нет данных, что по ним получен положительный анализ. Если он подтвердится — то руководитель штаба соберет вас и объявит», — заключил Шувалов.

Стоит заметить, что «Альянс врачей» неоднократно попадал под шквал критики как от представителей медицинского сообщества, так и журналистов, не говоря уже о чиновниках. Профсоюз уличали в подаче фейковых жалоб от медиков, раздувании скандала в Богдановичской ЦРБ, где сотни возмущенных врачей оказались тремя прачками и слесарем, пиаре на больных детях во время скандала в НМИЦ Блохина и весьма односторонней подаче материала. «Ридус» рассказывал, как руководитель «Альянса врачей» Анастасия Васильева связана с Алексеем Навальным и ФСБ.

Ранее «Ридус» писал о том, что из-за подозрения на COVID-19 в России под медицинским наблюдением продолжают находиться более 22 тысяч граждан. Всего в нашей стране зафиксировано 147 случаев заболевания.

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Комментарии (1)

  • Small 240c9ee156
    Andrey Polesskyсегодня, 15:22

    на самом деле в критические моменты типо того который в данный момент происходит в нашей стране Россия , я имею в виду предстоящее голосование по Царским поправкам в конституцию , при этом выбран момент с происходящими в мире финансовым и эпидемиологическим кризисами , то у граждан нашей страны просто нет платформы для выражения своего мнения или протеста, так как действующая власть и на законодательном уровне ограничила права граждан и в правовом поле, идет повсеместное подавление протестных движений . а ведь на стороне власти и мвд и росгвардия которая получает приказы не в состоянии его нарушить, получается замкнутый круг , народ не хочет принимать, а власть не может не подавлять иначе ей придет конец. складывается ощущение того , что правители чуют приближение своего конца, иначе почему тогда они так боятся иного мнения. ведь огромное колличество граждан даже не верит в то что, выборный процес в нашем государстве открыт прозрачен и легитивен , иначе откуда тогда у большинства граждан есть фраза на языке .... За нас всё и так решили и наш голос не имеет значения.... , а ведь это провал, люди даже голосуя не верят в правдивость итогового результата. на данный момент в сети идет активное голосование по поправкам предложенным властителями . и вы зайдите и посмотрите там результаты за и против 20 % против 80 % , а пройдет голосование и власти объявят о разгромной победе тем самым побуждая опозицию к протестным движениям. и еще совсем непонятно к чему всё это приведет , народ ведь уже несколько лет сидит с затянутыми поясами и держался до последнего момента. Короновирусом и ценой на нефть тут уже мало кого остановишь . власть защищена росгвардией со всех сторон и в правовом поле к ней не подобраться. А на дзене идут сейчас страстные бои между гражданами да именно гражданами и представителями правящего класса , где одни идут в атаку на других бросая копья стрелы слов , метая камни фраз. И если честно то отчетливо видно что представители власти проигрывают битву так как весомых и значимых аргументов у них просто нету. ДЗЕНУ надо задуматься очень по поводу того что бы создать способ и отделить от участников битвы на полях сражения сети ( если таковой отсутствует) , от граждан других государств , потому как у россии много не доброжелателей и масла в огонь они могут подливать. Самое главное на фоне всего этого очень важно что бы предстоящее голосование прошло по закону и без нарушений , ведь на это голосование придут те кто не ходил годами ! поправкам НЕТ!

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