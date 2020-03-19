«Альянс врачей» уличили в распространении фейков о коронавирусе

Скандально известный профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» распространил информацию о некоей семье из четырех человек, у которой подтвердились анализы на коронавирус (COVID-19). Семья якобы проживает в Саратовской области.

Заместитель министра здравоохранения региона Станислав Шувалов назвал эту информацию фейком. По его словам, семьи, у которой подтвердилось наличие вируса, в области не существует вообще.

Не могу понять, что какие-то граждане в анонимном канале позволяют себе выдавать непроверенную информацию. Вчера была информация, что 3—4 человека, что смертельные случаи по другим городам. Мы каждый день готовы давать релизы вместе с Роспотребнадзором, чтобы вы получали информацию из первых уст, а не из непроверенных источников, — отметил Шувалов.

На самом деле речь идет о семье, «попавшей под подозрение», поскольку недавно она вернулась из-за рубежа, добавил замминистра.

«У нас нет данных, что по ним получен положительный анализ. Если он подтвердится — то руководитель штаба соберет вас и объявит», — заключил Шувалов.

Стоит заметить, что «Альянс врачей» неоднократно попадал под шквал критики как от представителей медицинского сообщества, так и журналистов, не говоря уже о чиновниках. Профсоюз уличали в подаче фейковых жалоб от медиков, раздувании скандала в Богдановичской ЦРБ, где сотни возмущенных врачей оказались тремя прачками и слесарем, пиаре на больных детях во время скандала в НМИЦ Блохина и весьма односторонней подаче материала. «Ридус» рассказывал, как руководитель «Альянса врачей» Анастасия Васильева связана с Алексеем Навальным и ФСБ.

Ранее «Ридус» писал о том, что из-за подозрения на COVID-19 в России под медицинским наблюдением продолжают находиться более 22 тысяч граждан. Всего в нашей стране зафиксировано 147 случаев заболевания.

