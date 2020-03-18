США прекратили выдавать визы из-за коронавируса

Соединенные Штаты с 18 марта приостанавливают все обычные иммиграционные и неиммиграционные визовые услуги в большинстве стран мира из-за вспышки коронавируса. Об этом заявил представитель Государственного департамента США, пишет Reuters.

Пресс-секретарь Госдепа не уточнила, в каких странах прекращается предоставление услуг. Она добавила, что представительства США за границей продолжат предоставлять услуги по выдаче срочных виз, «если позволят ресурсы», и что услуги для граждан Соединенных Штатов останутся доступными.

В Госдепе отметили, что миссии возобновят обычный режим выдачи виз «в кратчайшие сроки». Но никаких дат не назвали.

Тем временем Министерство иностранных дел России призвало сограждан немедленно покинуть Соединенные Штаты и вернуться на родину из-за проблем, вызванных распространением коронавируса.

Накануне российские диппредставительства за рубежом также приостановили оформление и выдачу виз иностранцам. Аналогичные меры принял и Евросоюз.