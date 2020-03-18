Коронавирус оставил Госдуму без буфетов

Все столовые и буфеты кремлевской кухни в здании Государственной думы РФ с 19 марта прекратят свою работу. Такие меры пришлось принять из-за угрозы распространения коронавируса.

«В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с 19 марта 2020 года работа всех столовых и буфетов ФГБУ „Комбинат питания „Кремлевский““ Управления делами президента Российской Федерации, расположенных в здании Государственной Думы, временно приостановлена», — цитирует РИА Новости текст письма аппарата ГД.

В сообщении отмечается, что депутатов могут снабжать продуктами дистанционно. Сейчас «прорабатывается возможность организации доставки питания на рабочие места по предварительному заказу».

Ранее в Госдуме установили дозаторы с антисептиком, началась дополнительная санитарная обработка, на входе стали проверять у депутатов температуру. Также Госдума отменила экскурсии, отказалась от командировок в страны с неблагоприятной ситуацией с COVID-2019 и решила сократить количество слушаний.

Ранее стало известно, что в России могут изменить сроки голосования по поправкам в Конституцию.