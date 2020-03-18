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Посольство РФ в ФРГ призвало россиян заявить о себе из-за COVID-2019

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© Facebook

© Facebook

Российское посольство в Германии обратилось к соотечественникам с призывом немедленно сообщить обо всех трудностях, с которыми они столкнулись в ФРГ на фоне распространения коронавируса. Дипломаты опубликовали контактные данные и предложили людям свою помощь.

«Вниманию граждан России, находящихся на территории ФРГ и оказавшихся в сложном положении из-за эпидемии коронавируса — просим вас незамедлительно сообщить о своей ситуации», — так начинается сообщение посольства. Россиянам настоятельно рекомендовано вернуться на родину «в самое ближайшее время». Следует помнить о том, что авиакомпания «Аэрофлот» продолжает выполнять рейсы из Берлина в Москву.

Евросоюз ввел запрет на въезд в страны сообщества для граждан любых других государств. Он вступил в силу 18 марта.

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