МЧС опровергло слухи о «скачке радиации» в Москве

Радиационный фон в Москве находится в пределах нормальных значений. Информация в прессе о «резком скачке радиации» не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Главного управления МЧС по городу со ссылкой на данные ФГУП «Радон».

Первоисточником для публикаций многих СМИ стало сообщение муниципального депутата района Печатники Сергея Власова. Он разместил в Facebook видеозапись, в комментарии к которой написал, что на территории захоронения отходов московского завода полиметаллов у Каширского шоссе в Москворечье датчик, установленный ФГУП «Радон», «снова показал 60-кратные превышения радиационного фона».

Активисты связали возможный подъем радиационного фона с «кратковременными всплесками на могильнике» или «мероприятиями по выводу из строя ядерной установки на ведущем НИИ химической технологии». Их опасения подхватила пресса, однако источник ФАН в экстренных службах заявил, что такие новости «созданы лишь для того, чтобы навести панику».

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее пообещал провести полномасштабную рекультивацию зараженного радиацией склона у Москвы-реки возле парка «Коломенское» и Московского завода полиметаллов. Через этот участок пройдет Юго-Восточной хорда, строительство которой напугало некоторых москвичей возможным радиоактивным загрязнением.