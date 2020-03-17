Лукьяненко о Лимонове: «Ушел последний из великих писателей»

С уходом Эдуарда Лимонова отечественная литература потеряла выдающуюся личность, а общество — искреннего и бесстрашного человека, прошедшего удивительный путь. Такое мнение высказал в беседе с «Ридусом» русский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

«Наверное, это — последний из великих писателей советской эпохи. Из тех, кто стал заметной фигурой не только в литературе, но и в жизни страны, в ее социально-культурном поле», — сказал он.

Лимонов прожил удивительную, насыщенную и очень разную жизнь. Он участвовал в диссидентском движении и в борьбе с Советским Союзом, а потом боролся за права человека с социалистических позиций. Набор взглядов писателя отличался удивительной широтой и способностью к эволюции. «Он никогда не боялся их излагать, никогда не отделял творчество от жизни», — подчеркнул Сергей Лукьяненко.

«Можно соглашаться или не соглашаться с позицией Эдуарда Лимонова, но это был человек удивительно искренний и талантливый. Это прошло через всю его жизнь, человеческую и литературную. Очень жаль, что мы потеряли такого писателя и человека. Он был личностью, что нынче встречается не очень часто», — сказал Лукьяненко.

О кончине Эдуарда Лимонова стало известно вечером 17 марта. Писатель умер на 78-м году жизни.