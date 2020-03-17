Умер Эдуард Лимонов

Отечественный писатель, общественный и политический деятель Эдуард Лимонов скончался на 78 году жизни. Об этом сообщил в Facebook депутат Государственной думы Сергей Шаргунов.

Причины смерти Эдуарда Лимонова пока не сообщаются.

Эдуард Вениаминович Савенко родился 22 февраля 1943 года в Дзержинске. Стихи начал писать еще в 15 лет, но путь к признанию был долгим и трудным. Пришлось сменить множество профессий — грузчика, монтажника-высотника, строителя, сталевара и даже какое-то время разносить книги.

В начале 1980-х Савенко стал писать прозу и занялся журналистикой. Псевдоним «Лимонов», под которым его позднее узнали страна и мир, придумал примерно в те же годы художник-карикатурист Вагрич Бахчанян.

Лимонов являлся участником диссидентского движения и в 1974 году был вынужден покинуть родину. Спустя два года в Нью-Йорке он написал автобиографический роман «Это я — Эдичка», сделавший его знаменитым.

В начале 1990-х Лимонов восстановил советское гражданство, вернулся в страну и активно включился в ее политическую жизнь. Можно по-разному относиться к взглядам Эдуарда Вениаминовича, но нельзя назвать его человеком, равнодушным к судьбе Отечества. Свидетельством тому является вся его жизнь.