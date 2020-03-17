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Информация о закрытии Москвы на карантин оказалась фейком

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© ИТАР-ТАСС/ Михаил Фомичев

© ИТАР-ТАСС/ Михаил Фомичев

Появившаяся в СМИ информация о закрытии столицы на карантин не соответствует действительности, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сообщения являются ложью. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба», — приводятся ее слова в официальном Telegram-канале оперативного штаба Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Ранее «Открытые медиа» со ссылкой на собственные источники в мэрии города информировали о том, что если к 20 марта официальное количество людей, заболевших коронавирусом, резко возрастет, то в Москве могут ввести режим полного карантина. В этом случае в городе будет введен комендантский час, а улицы станет патрулировать полиция и Росгвардия.

Как писал ранее «Ридус», до 10 апреля в столице введен запрет на все массовые мероприятия, как на улице, так и в помещении, если число участников превышает 50. Соответствующий указ, подписанный мэром Москвы Сергеем Собяниным, вступил в силу с 17 марта.

Напомним, сегодня ВОЗ объявила о том, что за сутки выявлено 13 903 новых случая заражения коронавирусом по всему миру. По данным ведомства, умерли 862 человека.

По данным на 17 марта, в России уже насчитывается 114 заразившихся коронавирусом. Эпидемия затронула 26 регионов страны.

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