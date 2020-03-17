Президент Еврокомиссии рассказала о европейской вакцине от коронавируса

Новая европейская вакцина от COVID-19 будет разработана и поступит на европейский рынок до осени, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она рассказала, что в настоящее время над многообещающей технологией работает инновационная исследовательская компания.

По словам главы ЕК, ЕС выделил на эту разработку примерно 80 миллионов евро. «Я надеюсь, что благодаря этой поддержке, у нас будет вакцина на рынке до осени», — сказала Ляйен в своем видеообращении в Twitter.

По ее мнению, ожидаемая вакцина «поможет спасти жизни в Европе и во всем остальном мире».

Ранее Еврокомиссия в лице ее президента Урсулы фон дер Ляйен предложила ограничить въезд иностранцев в страны ЕС на 30 дней. Данная мера, вызванная стремительным распространением в Европе коронавирусной инфекции, вступит в силу с 18 марта. Временное ограничение касается всех необязательных поездок в ЕС.

Как сообщал «Ридус», ученые центра «Вектор» начали испытания вакцины от коронавируса.

Кроме того, в исследовательском центре Kaiser Permanente Washington Research Institute в Сиэтле провели первые испытания вакцины против коронавируса COVID-2019 на людях. Препарат ввели первой группе из 45 отобранных добровольцев.