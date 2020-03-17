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Коронавирус закрыл метро на Украине

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© Facebook

© Facebook

Украинские власти приняли решение закрыть с 18 марта метрополитен во всех городах страны из-за угрозы распространения коронавируса. Также прекращаются железнодорожные, авиационные и автобусные пассажирские перевозки между разными населенными пунктами. В салонах городских транспортных средств не может быть более десяти пассажиров.

Об экстренных мерах сообщил в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Личный автомобильный транспорт граждан может передвигаться без ограничений, подчеркнул он.

«Я настоятельно призываю всех соблюдать эти нормы, мы делаем это для вашей защиты. Оставайтесь дома, будьте здоровы. Берегите себя и близких», — написал министр.

По словам депутата Рады Алексея Гончаренко, решение о закрытии метро приняла комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям под председательством премьер-министра Украины.

Как заявил в эфире местного телевидения президент Украины Владимир Зеленский, ограничения в работе общественного транспорта продиктованы необходимостью сократить массовые скопления граждан и сохранить человеческие жизни.

«Прежде всего, мы не должны ждать количества заболевших в Украине, поэтому мы должны закрыть все, что можем закрыть, все, где есть большое скопление людей. Метрополитен — это приоритет», — подчеркнул Зеленский.

Метрополитен на Украине есть в трех городах: в Киеве, Харькове и Днепре.

В России пока до остановки общественного транспорта дело не дошло. В Москве запретили проводить мероприятия, численность участников которых превышает 50 человек.

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