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Трамп назвал сроки окончания вспышки коронавируса в США

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© Pixabay

© Pixabay

Остановить вспышку COVID-2019 в Соединенных Штатах удастся в июле или августе нынешнего года. Однако существует вероятность того, что ситуация останется напряженной и дольше, считает президент США Дональд Трамп.

«Мы посмотрим, как будут развиваться события. Но я думаю, это может быть август, июль, или еще дольше — мне много раз задавали этот вопрос», — цитирует «Интерфакс» слова Трампа на пресс-конференции в Белом доме.

При этом, подчеркнул президент, для того, чтобы снизить смертность от COVID-2019, придется проделать «действительно хорошую работу».

По последним данным, число заболевших в Соединенных Штатх близко к четырем тысячам. Зафиксировано 70 летальных исходов.

Накануне Федеральное агентство по контролю и профилактике заболеваний (СDC) предложило властям США на восемь недель запретить общественные и индивидуальные мероприятия с числом участников более 50.

В Москве это уже сделал мэр Сергей Собянин. Теперь собираться вместе могут не более 50 человек.

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Комментарии (1)

  • Small b602dc7e0c
    Artemy Filinвчера, 23:43

    Главное в карантине - это задницу держать чистой, но дерьмодемон этих прохиндеев везде найдёт. Ну, я надеюсь!

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