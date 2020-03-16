В московских кинотеатрах вводятся ограничения на продажу билетов

Не более 50 билетов на один сеанс решила продавать объединенная сеть кинотеатров «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино».

Такое решение принято в связи с распространением коронавируса в столице и во исполнение указа мэра Москвы, сообщили в пресс-службе киносети.

«На любой сеанс любого фильма и формата можно будет приобрести как онлайн, так и оффлайн не более 50 билетов», — приводит сообщение «Интерфакс».

Как писал ранее «Ридус», до 10 апреля в столице введен запрет на все массовые мероприятия, как на улице, так и в помещении, если число участников превышает 50. Соответствующий указ, подписанный мэром Москвы Сергеем Собяниным, вступит в силу с 17 марта.

По данным на 16 марта, число заразившихся коронавирусом в России достигло 93. За сутки заболевших COVID-19 стало больше на 30 человек.