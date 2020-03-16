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Российские дальнобойщики застряли на словенской границе в Италии

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© Facebook.com

© Facebook.com

Уже несколько дней не могут покинуть таможенный пункт на границе Италии и Словении дальнобойщики из разных стран, в том числе российские.

Скопилось уже более 100 машин.

Как рассказал «360» водитель из Брянска Денис, это произошло из-за того, что власти Словении перекрыли границу. Проезд через Австрию тоже ограничили.

По словам дальнобойщика, не пропускают не только грузовой, но и пассажирский транспорт. Пересечь границу позволяют только автомобилям со словенскими номерами.

«И получается так, что те, кто находился в Италии оказались заблокированы, — пояснил Денис в беседе с телеканалом. — Предварительно карантин Словения выставила до 3 апреля».

Он добавил, что водители оказались в антисанитарных условиях, поскольку туалет хотя и есть, но он не рассчитан на такое количество людей одновременно.

Кроме того, дальнобойщики уже съели весь хлеб, что был в магазинах, а купить можно только макароны.

Денис также рассказал, что украинские водители попытались в знак протеста перекрыть дорогу, однако им тут же пригрозили военными.

Российское посольство в Италии сообщило в Facebook, что делается все возможное для разрешения сложившейся ситуации. В дипмиссии отметили, что словенская сторона начала пропускать в сутки по 20−30 грузовиков с иностранными водителями.

Ранее сообщалось, что число скончавшихся от COVID-19 в Италии достигло 1809 человек, а всего зараженных коронавирусом насчитывается в этой стране около 25 тысяч человек.

С 18 марта въезд иностранцев в страны ЕС будет ограничен на 30 дней.

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