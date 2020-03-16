Российские дальнобойщики застряли на словенской границе в Италии
- 16 марта 2020, 22:03
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Уже несколько дней не могут покинуть таможенный пункт на границе Италии и Словении дальнобойщики из разных стран, в том числе российские.
Скопилось уже более 100 машин.
Как рассказал «360» водитель из Брянска Денис, это произошло из-за того, что власти Словении перекрыли границу. Проезд через Австрию тоже ограничили.
По словам дальнобойщика, не пропускают не только грузовой, но и пассажирский транспорт. Пересечь границу позволяют только автомобилям со словенскими номерами.
«И получается так, что те, кто находился в Италии оказались заблокированы, — пояснил Денис в беседе с телеканалом. — Предварительно карантин Словения выставила до 3 апреля».
Он добавил, что водители оказались в антисанитарных условиях, поскольку туалет хотя и есть, но он не рассчитан на такое количество людей одновременно.
Кроме того, дальнобойщики уже съели весь хлеб, что был в магазинах, а купить можно только макароны.
Денис также рассказал, что украинские водители попытались в знак протеста перекрыть дорогу, однако им тут же пригрозили военными.
Российское посольство в Италии сообщило в Facebook, что делается все возможное для разрешения сложившейся ситуации. В дипмиссии отметили, что словенская сторона начала пропускать в сутки по 20−30 грузовиков с иностранными водителями.
Ранее сообщалось, что число скончавшихся от COVID-19 в Италии достигло 1809 человек, а всего зараженных коронавирусом насчитывается в этой стране около 25 тысяч человек.
С 18 марта въезд иностранцев в страны ЕС будет ограничен на 30 дней.
Войти через социальные сети: