Коронавирус вызвал скандал в кинобизнесе

Бесплатная подписка на ресурсы сетевых видеосервисов во время карантина из-за COVID-2019 вызвала возмущение владельцев обычных кинотеатров. Они пригрозили санкциями тем, кто агитирует граждан оставаться дома, «пользуясь всеобщей паникой».

Накануне несколько популярных сервисов решили предоставить бесплатный доступ к фильмам и сериалам людям, которые вынуждены сидеть взаперти из-за угрозы распространения коронавируса. Ассоциация владельцев кинотеатров опубликовала документ, в котором осуждает данный «маркетинговый ход», наносящий ущерб реальным кинозалам.

В заявлении подчеркивается, что в «сложное время для всех», «во время нарастающей паники перед угрозой распространения коронавируса», «кинотеатры не закрываются на карантин и принимают все необходимые меры», чтобы обеспечить безопасность зрителей. Картины демонстрируются «с учетом всех ограничений, установленных органами власти».

В Ассоциация уверены, что призывать зрителей к отказу от посещения кинотеатров и предлагать им взамен бесплатную подписку, недопустимо.

«В связи с чем кинотеатры, входящие в состав Ассоциации владельцев кинотеатров, считают возможным для себя прекратить онлайн продажу билетов на платформах, связанных с онлайн-видеосервисами, ведущими вышеописанные маркетинговые кампании. А также, оставляют за собой право отказа от демонстрации в кинотеатрах Ассоциации фильмов, показ которых в дальнейшем планируется в онлайн-видеосервисах, пользующихся сложившимся положением в ущерб российскому кинотеатральному показу», — сказано в сообщении.

Сейчас в Ассоциацию входят, по ее же данным, «более 1600 коммерческих кинозалов, что составляет более 50% коммерческого кинопоказа в стране».

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