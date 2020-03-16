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Тадж-Махал закрыл свои двери из-за вспышки коронавируса

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© Twitter

© Twitter

Угроза распространения COVID-19 сделала невозможным посещение величественного мавзолея Тадж-Махал в индийском городе Агре. Вместе с другими памятниками и музеями его закрыли до 31 марта. Карантин может быть продлен в случае необходимости.

О закрытии туристических достопримечательностей и мест паломничества написал в Twitter министр культуры и туризма Индии Прахлад Сингх Патель. Он выразил надежду на добросовестное соблюдение своих обязанностей всеми сотрудниками музеев и памятников.

Ежегодно посмотреть на знаменитый мавзолей Тадж-Махал в Агру приезжают более трех миллионов туристов со всего мира.

Сейчас в Индии зафиксировано 129 случаев заражения коронавирусом нового типа. В стране от болезни скончались два человека.

Тем временем в Москве закрылся зоопарк. Однако администрация обещает повысить активность в интернете и организовать трансляции, лекции и семинары.

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