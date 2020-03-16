Московский зоопарк закроют до 10 апреля из-за коронавируса

Угроза распространения COVID-2019 стала причиной закрытия зоопарка в Москве. Посетителей перестанут пускать на территорию с 17 марта. Пока запрет действует до 10 апреля. Скрасить разлуку с животными помогут трансляции в интернете. Также администрация организует дистанционную работу кружков.

«Московский зоопарк временно перестает принимать посетителей с 17 марта в связи с угрозой распространения коронавируса. Мы вынуждены пойти на это ради вашей безопасности», — сказано в сообщении пресс-службы.

В зоопарке заверили, что постараются обеспечить хотя бы визуальное общение со своими животными. Сейчас на сайте организована трансляция из вольера больших панд Жуи и Диндин. Со временем «прямых эфиров» станет больше. Вскоре можно будет на досуге посмотреть на белых медведей, горилл и орангутанов.

Администрация зоопарка организует работу биологических кружков в Сети. В интернете будут проводиться семинары и мастер-классы, читаться лекции. Обо всем этом дополнительно сообщат на сайте позднее.

Мэр Москвы Сергей Собянин своим указом запретил до 10 апреля проведение в столице любых массовых мероприятий, число участников которых превышает 50 человек. Распоряжение вступает в силу 17 марта.