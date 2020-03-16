Интерес к удаленной работе значительно вырос в России

На 16% выросло число вакансий с возможностью удаленной работы, рассказал газете «Известия» категорийный менеджер центра «Авито Работа» Дмитрий Пучков.

По его словам, также значительно повысился интерес к удаленной работе у соискателей. На 21% увеличилось количество резюме с таким запросом.

В беседе с изданием Пучков отметил, что сейчас удаленно могут работать практически все, чья профессия связана с интеллектуальным трудом. «В принципе, это оказываются те же сферы, что и так были лидерами по количеству возможностей работы вне офиса в 2019 году», — пояснил он в интервью. Это — продажи (менеджеры по продажам, операторы колл-центров, службы поддержки), финансы, маркетинг и реклама, ИТ и дизайн.

Ранее сообщалось, что президент Сбербанка Герман Греф переходит на удаленный режим работы. Его решение объяснили недавним возвращением из европейской командировки.

Напомним, в России за сутки было выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 93 больных с COVID-19, четырех человек уже выписали.



До 10 апреля в столице введен запрет на все массовые мероприятия, как на улице, так и в помещении, если число участников превышает 50.

