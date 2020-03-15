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Минобрнауки рекомендовало вузам дистанционное обучение

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© Википедия

© Википедия

Обучение студентов высших учебных заведений России с 16 марта рекомендуется проводить дистанционно. Соответствующий приказ на фоне распространения коронавирусной инфекции подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

В министерстве отметили необходимость данных мер для «защиты здоровья обучающихся, работников образовательных и научных организаций» в условиях «неблагополучной ситуации по новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Минобрнауки рекомендует «организовать обучение студентов вне места нахождения вузов», а для обеспечения «освоения образовательных программ» применять «электронное обучение и дистанционные образовательные технологии».

Руководство научных и образовательных организаций должно обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме, предусмотреть индивидуальные каникулы и учебные планы, организовать взаимодействие учащихся и педагогов онлайн, а также взять на особый контроль санитарно-противоэпидемические мероприятия.

«В Минобрнауки создан оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. На официальном сайте министерства не позднее 18 марта будет опубликован перечень онлайн-курсов для свободного (бесплатного) использования студентами при освоении ими образовательных программ», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы министерства.

Тем временем число случаев заражения COVID-19 в России достигло 63 человек.

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