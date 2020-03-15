Объявлено о временном прекращении передвижения граждан между РФ и Грузией

С 16 марта временно прекращается передвижение граждан между Грузией и Россией.

Это решение принято в связи с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Данный вопрос был обсужден в ходе телефонного разговора спецпредставителя по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе с представителем РФ по Пражскому формату диалога, сенатором Григорием Карасиным.

Принятое решение не будет касаться тех граждан России и Грузии, которые захотят вернуться на родину, а также не коснутся грузовых перевозок между двумя странами, приводит сообщение «Интерфакс».

Ранее «Российские железные дороги» (РЖД) объявили о временном прекращении движения пассажирских поездов на Украину, в Молдавию и Латвию в связи с распространением коронавируса. Движение будет остановлено с 17 марта.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, а 13 марта глава ВОЗ заявил, что новым центром пандемии COVID-19 вместо Китая стала Европа.

В ситуации пандемии страны объявляют о введении чрезвычайных мер для борьбы с распространением коронавируса: закрывают границы, прекращают все международное пассажирское сообщение, отменяют массовые мероприятия, в том числе спортивные турниры.

По данным на 14 марта в мире выявлено более 156 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Умерли от коронавирусной инфекции почти 6 тысяч человек, выздоровели — почти 74 тысячи.