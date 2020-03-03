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Вице-президент США пообещал лекарства от COVID-2019

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© Pixabay

© Pixabay

Вакцина против COVID-19 вряд ли будет разработана раньше конца 2020 года. Но препараты, способные помогать при заражении коронавирусом нового типа, появятся уже нынешним летом или осенью, пообещал вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс.

«Вакцина может не быть доступна до конца этого года или начала следующего. Однако лекарства, которые позволят улучшить состояние людей, которые были заражены коронавирусом, могут стать доступны буквально этим летом или в начале осени», — цитирует ТАСС слова Пенса, сказанные на брифинге для журналистов в Белом доме.

Вице-президент отметил, что фармацевтические компании США организовали совместную работу и обмен данными для получения вакцины и лекарственных препаратов.

Тем временем российские специалисты считают, что прививка от коронавируса способна вызвать болезнь, а не предупредить возникновение болезни.

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