Король Испании отказался от наследства

Испанский монарх Филипп VI принял решение об отказе от всего наследства, которое он мог бы получить от собственного отца — бывшего короля Хуана Карлоса I. Причиной для этого, возможно, стало расследование коррупционного скандала, связанного с деньгами Саудовской Аравии, пишет El Pais.

Согласно пресс-релизу королевского двора, Филипп VI, отказывается от наследства Хуана Карлоса, а также от «любых активов, инвестиций или финансовой структуры», которые могут иметь незаконное происхождение. Также бывший король лишается поступавших до сего момента средств из бюджета королевского двора.

Столь радикальное решение было принято королем на фоне начала расследования по факту перевода 100 миллионов евро из Саудовской Аравии на счет в Швейцарии, который, возможно, принадлежал Хуану Карлосу I, но был открыт на имя фонда из Панамы. В СМИ появились подозрения по поводу того, что Филипп VI может также быть связан с панамскими структурами своего отца.

По словам знакомой бывшего короля в беседе с отставным инспектором полиции, Хуан Карлос I использовал ее, как подставное лицо. Целью махинации было сокрытие имущества за рубежом. Также осведомленная особа подтвердила принадлежность швейцарских счетов королевской семье Испании.

По данным СМИ, средства из Саудовской Аравии могли быть комиссионными за продвижение испанских компаний в строительстве железной дороги между Меккой и Мединой.

В августе прошлого года Хуан Карлос I перенес операцию на сердце.