Отрекшийся от престола король Испании перенес операцию на сердце

Королю Испании Хуану Карлосу I, отцу нынешнего главы государства Филиппа VI, в субботу, 24 августа, провели операцию на сердце, сообщает AFP.

Как заявила журналистам представитель частной клиники, где прошла операция, все прошло в плановом порядке.

В настоящее время, по ее словам, высокопоставленный пациент направлен в отделение интенсивной терапии для послеоперационного наблюдения.

Она добавила, что Хуану Карлосу было сделано троекратное коронарное шунтирование.

По данным агентства, в клинику прибыл сын Хуана Карлоса, король Испании Филипп VI со своей матерью королевой Софией.

Как сообщал «Ридус», 2 июня 2014 года король Испании Хуан Карлос отрекся от престола в пользу своего сына. Он занимал трон с 1975 года, а также был главой испанского государства и Верховным главнокомандующий вооруженными силами страны.

Диктатор Франсиско Франко в 1969 году назначил Хуана Карлоса наследником испанского престола, однако монарх занял его только в ноябре 1975 года после смерти каудильо.

Несмотря на отречение от престола Хуан Карлос, которому исполнился 81 год, продолжает носить титул короля.