Коронавирус заставил передачу «Вечерний Ургант» отказаться от зрителей

Съемки популярной программы «Вечерний Ургант» будут проходить в отсутствие зрителей. Администрация назвала причиной такого решения ситуацию с распространением коронавируса.

«Мы приняли решение с завтрашнего дня снимать без аудитории в студии», — цитирует URA.RU сообщение в Instagram программы.

В редакции программы считают, что эмоции зрителей — неотъемлемая часть передачи, но в нынешней обстановке следует подумать прежде всего о здоровье.

«Вечерний Ургант» призвал своих поклонников не болеть и продолжать смотреть передачу в эфире.

Тем временем российских студентов из-за коронавируса начнут обучать дистанционно.