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Коронавирус заставил передачу «Вечерний Ургант» отказаться от зрителей

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© Instagram

© Instagram

Съемки популярной программы «Вечерний Ургант» будут проходить в отсутствие зрителей. Администрация назвала причиной такого решения ситуацию с распространением коронавируса.

«Мы приняли решение с завтрашнего дня снимать без аудитории в студии», — цитирует URA.RU сообщение в Instagram программы.

В редакции программы считают, что эмоции зрителей — неотъемлемая часть передачи, но в нынешней обстановке следует подумать прежде всего о здоровье.

«Вечерний Ургант» призвал своих поклонников не болеть и продолжать смотреть передачу в эфире.

Тем временем российских студентов из-за коронавируса начнут обучать дистанционно.

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