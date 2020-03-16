Коронавирус заставил передачу «Вечерний Ургант» отказаться от зрителей
- 16 марта 2020, 00:05
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Съемки популярной программы «Вечерний Ургант» будут проходить в отсутствие зрителей. Администрация назвала причиной такого решения ситуацию с распространением коронавируса.
«Мы приняли решение с завтрашнего дня снимать без аудитории в студии», — цитирует URA.RU сообщение в Instagram программы.
В редакции программы считают, что эмоции зрителей — неотъемлемая часть передачи, но в нынешней обстановке следует подумать прежде всего о здоровье.
«Вечерний Ургант» призвал своих поклонников не болеть и продолжать смотреть передачу в эфире.
Тем временем российских студентов из-за коронавируса начнут обучать дистанционно.
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