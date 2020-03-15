В России создана рабочая группа Госсовета по борьбе с коронавирусом

Рабочая группа Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции создана в России. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Владимир Путин.

В состав группы вошли 19 человек, среди которых вице-премьеры Андрей Белоусов, Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, а также несколько министров. Руководство доверено мэру Москвы Сергею Собянину.

Своим распоряжением президент рекомендует главам регионов, в которых выявлен коронавирус, принять участие в работе группы Госсовета.

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ), на территории которых выявлены угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2Q19-NCOV, принять участие в деятельности рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV», — цитирует ТАСС текст документа.

По последним данным, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 63 человек. Трое уже выздоровели.