В России создана рабочая группа Госсовета по борьбе с коронавирусом
- 15 марта 2020, 22:06
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Рабочая группа Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции создана в России. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Владимир Путин.
В состав группы вошли 19 человек, среди которых вице-премьеры Андрей Белоусов, Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, а также несколько министров. Руководство доверено мэру Москвы Сергею Собянину.
Своим распоряжением президент рекомендует главам регионов, в которых выявлен коронавирус, принять участие в работе группы Госсовета.
«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ), на территории которых выявлены угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2Q19-NCOV, принять участие в деятельности рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV», — цитирует ТАСС текст документа.
По последним данным, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 63 человек. Трое уже выздоровели.
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