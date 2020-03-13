Евросоюз продлил индивидуальные антироссийские санкции еще на полгода
- 13 марта 2020, 19:13
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
ЕС продлил индивидуальные антироссийские санкции в отношении 175 физических лиц и 44 организаций до 15 сентября 2020 года.
В заявлении Совета ЕС поясняется, что эти ограничительные меры приняты в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
Как следует из документа, ранее данный список включал 177 фамилий. Евгений Бушмин и Валерий Медведев были исключены из него в связи с кончиной, пишет РИА Новости.
Напомним, индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, обвиняемых Евросоюзом в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года. С тех пор их регулярно продлевают на полгода.
Решение о пролонгации санкций до 15 марта 2020 года было принято 12 сентября 2019 года. Тогда же были внесены поправки в данные о 21 физическом лице и 19 юридических лицах.
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