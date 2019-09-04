ЕС принял решение о продлении индивидуальных антироссийских санкций

Решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц России согласовал Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper), сообщает «Интерфакс», ссылаясь на дипломатический источник в Брюсселе.

По его словам, послы стран Евросоюза согласовали этот вопрос в среду, 4 сентября.

Меры были введены ранее в связи с подрывом или угрозой территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

«Теперь должно последовать официальное решение Совета ЕС». — отметил собеседник агентства.

Он отметил, что, вероятнее всего. Оно будет принято на следующей неделе.

Как сообщал «Ридус», на прошлой неделе вступил в силу второй пакет санкций США в отношении России в связи с так называемым делом Скрипалей. Новые меры предполагают, в частности, ограничения на операции с государственным долгом России.