Как заставить правительство относиться к природе более бережно

Председатель общероссийской общественной организации «Российское экологическое общество» Рашид Исмаилов рассказал в интервью «Ридусу», какую пользу может принести включение в 114-ю статью Конституции нормы об ответственности правительства за негативное воздействие на природу и экологическое воспитание граждан.

Вся полнота ответственности за реализацию нашего права на благоприятную окружающую среду ляжет теперь на плечи правительства. И если оно будет пренебрегать принятием конкретных мер по охране окружающей среды, то такое бездействие может быть признано антиконституционным. В этом и заключается качественно новый подход к усилению ответственности. Такого в нашей правовой практике еще не было. Да, у нас есть отдельные экологические права, которые декларируются, например, в 42-й статье Конституции, а вот ответственности правительства за реализацию этих норм не было, — пояснил эксперт.

В среду, 11 марта, депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект президента Владимира Путина о внесении в российскую Конституцию ряда поправок. Согласно тексту закона, изменения вносятся в 22 статьи документа.

Среди поправок есть нормы о расширении полномочий парламента, усилении социальных обязательств государства и приоритете Конституции РФ над международными соглашениями. Кроме того, Основной Закон в новой редакции предусматривает запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах.