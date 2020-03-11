найти ×
   
  • USD -0.55
    71.47
  • EUR -0.84
    81.02
СохранитьСохранено0
×

203012

Как заставить правительство относиться к природе более бережно

Small f632c44589

Председатель общероссийской общественной организации «Российское экологическое общество» Рашид Исмаилов рассказал в интервью «Ридусу», какую пользу может принести включение в 114-ю статью Конституции нормы об ответственности правительства за негативное воздействие на природу и экологическое воспитание граждан.

Вся полнота ответственности за реализацию нашего права на благоприятную окружающую среду ляжет теперь на плечи правительства. И если оно будет пренебрегать принятием конкретных мер по охране окружающей среды, то такое бездействие может быть признано антиконституционным. В этом и заключается качественно новый подход к усилению ответственности. Такого в нашей правовой практике еще не было. Да, у нас есть отдельные экологические права, которые декларируются, например, в 42-й статье Конституции, а вот ответственности правительства за реализацию этих норм не было, — пояснил эксперт.

В среду, 11 марта, депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект президента Владимира Путина о внесении в российскую Конституцию ряда поправок. Согласно тексту закона, изменения вносятся в 22 статьи документа.

Среди поправок есть нормы о расширении полномочий парламента, усилении социальных обязательств государства и приоритете Конституции РФ над международными соглашениями. Кроме того, Основной Закон в новой редакции предусматривает запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Ужасные торты с принцессами Disney, способные разрушить детскую психику
28228628читать позжечитаю позже
Животные
Толстый кот по кличке Мангго украдет ваши сердца своими смешными мордочками
1413113894читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Наука и техника
Названо животное, от которого новый коронавирус мог передаться человеку

Они продавались на оптовом рынке в китайском городе Ухань.

3248397читать позжечитаю позже

Технологии
Alphabet отказался от проекта «энергетического змея» Makani19 февраля

Разрекламированное детище лаборатории Google X признано бесперспективным.

40358читать позжечитаю позже