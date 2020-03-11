Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Турции

Первый заболевший COVID-2019 выявлен на территории Турции. Об этом заявил министр здравоохранения станы Фахреттин Коджа. Инфицированным оказался местный житель, который недавно вернулся из поездки в одну из стран Европы. Сейчас мужчину госпитализировали. Под наблюдением также находятся члены семьи путешественника.

Коджа призвал соотечественников не выезжать за границу и попросил тех, кто возвращается из других стран, самостоятельно проводить карантин в течение 14 дней. Также министр посоветовал не пугаться диагноза, поскольку Турции все еще удается избегать вспышки COVID-2019.

«Коронавирус недостаточно силен, чтобы прорвать меры, предпринятые Турцией», — цитирует его слова издание Daily Sabah.

Коджа попросил общественность принять меры против распространения коронавируса. Ранее он также заявил, что в ближайшие дни встретится с министром образования Турции и обсудит временное закрытие школ.

«Власти Турции могут опубликовать уведомление, ограничивающее поездки государственных служащих за исключением обязательных случаев», — добавил глава Минздрава.

Тем временем мэр Москвы издал указ, который запрещает проводить общественные мероприятия с числом участников более пяти тысяч. По удар уже попали многие футбольные и хоккейные матчи самых популярных клубов России.