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Матвиенко одобрила поправку Валентины Терешковой о полномочиях Путина

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала очень своевременной внесенную депутатом Госдумы Валентиной Терешковой конституционную поправку, позволяющую действующему президенту России Владимиру Путину баллотироваться на еще один срок.

«Предложение Терешковой сейчас всех успокоит и поставит все точки над i. Ведь Россия — это огромная страна с ядерным потенциалом, серьезнейший международный игрок. И вопрос о преемнике может серьезно повлиять на стабильность в стране», — сказала Мактвиенко.

По ее мнению, возможный уход Путина из власти в 2024 году «обсуждается в России с большой тревогой». Такая тревога, считает Валентина Матвиенко, связана с происходящими «серьезными процессами» в мире.

«Это влияет на стабильность в стране, есть попытки ее расшатать, есть попытки ослабить Россию, вести политику сдерживания», — цитирует Матвиенко ТАСС.

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