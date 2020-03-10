Терешкова предложила позволить Путину еще раз избраться на пост президента

Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила позволить действующему главе государства Владимиру Путину принять участие в президентских выборах в 2024 году.

По мнению Терешковой, необходимо либо снять ограничение по числу президентских сроков, либо, если этого захотят россияне, дать Владимиру Путину возможность еще раз принять участие в избирательной гонке за пост главы государства.

«Предложение Терешковой — пока только лишь предложение. Из этого абсолютно не следует, что Путин сам примет такое решение, — прокомментировал директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. — Однако, на мой взгляд, многие граждане нашей страны рассматривают продление полномочий действующего президента как некий страховой полис. Такие настроения связаны с экономическим кризисом и политической турбулентностью на международной арене. Не факт, что предложение Валентины Терешковой будет реализовано. Но возможность иметь такой полис поддержат, я думаю, более 50% населения страны».

«Кроме того, подобная постановка вопроса — это честный подход, — добавил Григорьев. — Мы понимаем, что благодаря поддержке парламентских партий у президента существует возможность возглавить, например, Конституционный суд, Госсовет или Совет Федерации, переместив при этом туда все свои властные полномочия. Но он не пошел по такому пути. В результате последнее слово останется за гражданами. Так что окончательное решение может быть принято только после голосования по Конституции».