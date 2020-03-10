Станет ли COVID-2019 опаснее SARS, MERS, вируса Зика и свиного гриппа

Вспышка болезни COVID-2019, которую вызывает новый тип коронавируса, поставила человечество на грань пандемии. Об этом накануне заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, отметив, что эпидемию можно считать «контролируемой». В различных странах подтверждено более 112 тысяч случаев заражения и почти четыре тысячи смертей. Обеспокоенность среди обывателей по масштабам превысила панику при распространении других напастей недавнего времени — SARS, MERS, вируса Зика и свиного гриппа. Какова же нынешняя ситуация в сравнении с ними?

Мы уже знаем, что COVID-2019 не так смертоносна, как атипичная пневмония 2003 года, в результате распространения которой погибло около 10% из 8 098 подтвержденных случаев заболевания. Коронавирус нового типа также характеризуется меньшей смертностью, чем респираторный синдром на Ближнем Востоке, или MERS, который убил около 34% из примерно 2500 зараженных с момента его появления в 2012 году в Саудовской Аравии.

Согласно последним данным, уровень смертности от коронавируса составляет 3,4%. Однако атипичная пневмония и MERS имели гораздо меньшее распространение, чем COVID-19. При этом, как отмечает Business Insider, значительно больше и тех, кто перенес болезнь без серьезных последствий.

Свиным гриппом H1N1 в 2009 году заразилось от 700 до 1,4 миллиарда человек во всем мире. Пока COVID-19 не может похвастаться такими масштабами. Но уровень смертности от напасти 11-летней давности был намного ниже — примерно 0,02%.

В 2015 и 2016 годах было зарегистрировано более 500 тысяч случаев потенциального заражения вирусом Зика. Погибло 18 человек. Эту опасную болезнь также связывают с врожденными дефектами детей. Она имеет статус пандемии и от нее до сих пор нет надежного лекарства.

При этом вирус Зика передается главным образом через укусы комаров, в то время как COVID-19 распространяется воздушно-капельным путем и при непосредственном контакте.

Пока мы не знаем, насколько распространенной станет вспышка коронавируса нового типа. Количество зараженных начало уменьшаться в Китае, но масштабы эпидемии растут в других странах. Накануне обстановка серьезно обострилась в Италии, что заставило власти этой страны пойти на экстренные меры. При этом вакцина от COVID-2019 появится нескоро.