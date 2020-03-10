США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2 Spirit

Американские тяжелые малозаметные стратегические бомбардировщики Northrop B-2 Spirit, предназначенные для прорыва плотной противовоздушной обороны и доставки обычного или ядерного оружия, переброшены на Азорские острова, принадлежащие Португалии. Они будут отрабатывать «особенности полетов на театре военных действий», сообщило Европейское командование вооруженных сил США.

По данным западных авиационных ресурсов, два B-2 Spirit с позывными MISTY12 и 13 совершили посадку на передовой авиабазе Лажеш в Восточной Атлантике. Самолеты поднялись с аэродрома в штате Миссури и перелетели океан примерно в 19:00 по московскому времени, пишет «Интерфакс».

В Пентагоне подчеркивают, что B-2 Spirit будут выполнять «задания с различных военных объектов в зоне ответственности Европейского командования США». Их развертывание вблизи Европы «позволит ознакомить членов экипажей с особенностями полетов на театре военных действий и продемонстрирует приверженность Америки поддержке союзников и партнеров».

В октябре прошлого года США уже перебросили в Великобританию группу стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress.