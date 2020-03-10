найти ×
   
  • USD
    67.52
  • EUR
    75.84
СохранитьСохранено0
×

10973

США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2 Spirit

Small 85fd31f863
© Flickr

© Flickr

Американские тяжелые малозаметные стратегические бомбардировщики Northrop B-2 Spirit, предназначенные для прорыва плотной противовоздушной обороны и доставки обычного или ядерного оружия, переброшены на Азорские острова, принадлежащие Португалии. Они будут отрабатывать «особенности полетов на театре военных действий», сообщило Европейское командование вооруженных сил США.

По данным западных авиационных ресурсов, два B-2 Spirit с позывными MISTY12 и 13 совершили посадку на передовой авиабазе Лажеш в Восточной Атлантике. Самолеты поднялись с аэродрома в штате Миссури и перелетели океан примерно в 19:00 по московскому времени, пишет «Интерфакс».

В Пентагоне подчеркивают, что B-2 Spirit будут выполнять «задания с различных военных объектов в зоне ответственности Европейского командования США». Их развертывание вблизи Европы «позволит ознакомить членов экипажей с особенностями полетов на театре военных действий и продемонстрирует приверженность Америки поддержке союзников и партнеров».

В октябре прошлого года США уже перебросили в Великобританию группу стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Еда
5 причин выбрать темный шоколад вместо молочного
616310читать позжечитаю позже
Животные
Остаться в живых: как безопасно помыть кошку
9232741читать позжечитаю позже

главное


Экология
Носороги могут стать жертвами злоупотребления антибиотиками

Устойчивые к лекарствам бактерии объявлены новой угрозой в Кении.

2129043читать позжечитаю позже

Здоровье
Наука и техника
Названо животное, от которого новый коронавирус мог передаться человеку23 января

Они продавались на оптовом рынке в китайском городе Ухань.

3248397читать позжечитаю позже