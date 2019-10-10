США перебросили в Европу способные нести ядерное оружие бомбардировщики

Соединенные Штаты перебросили в Великобританию группу стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, сообщает Командование ВВС США в Европе (United States Air Forces in Europe).

Самолеты из состава 2-го бомбардировочного крыла совершили трансатлантический с авиабазы Барксдейл в штате Луизиана на авиабазу Королевских военно-воздушных сил Фэрфорд в графстве Глостершир.

В сообщении американских военных говорится, что в рамках переброски отрабатывается способность бомбардировщиков осуществлять операции в интересах выполнения задач Командования ВВС в Европе.

Отмечается, что детали предстоящих полетов разглашаться не будут. При этом сообщается, что экипажам бомбардировщиков предстоит отработать навыки взаимодействия с европейскими союзниками.

Как долго пробудут в Европе американских стратегических бомбардировщики, способные нести ядерные авиабомбы и крылатые ракеты, не сообщается.

Как писал «Ридус», весной следующего года Североатлантический альянс (НАТО) проведет в Европе масштабные учения Defender 2020 («Защитник 2020»). Пентагон планирует перебросить в Европу 20 тысяч военнослужащих. Это будет «самая большая передислокация войск» США на европейский континент за последние 25 лет.