В результате бунта из-за коронавируса в тюрьмах Италии погибли 6 человек

В связи с ограничениями, введенными властями Италии из-за коронавируса, заключенные 27 тюрем устроили бунт.

В результате массовых беспорядков шесть человек погибли, а еще 18, включая трех охранников и шесть санитаров, получили ранения.

Устроившие бунт заключенные требовали амнистии по случаю эпидемии COVID-19, сообщает Corriere della Sera.

Как пишет газета, бунтовщики не только жгли матрасы и взбирались на крыши построек, но также пытались захватить местные медицинские учреждения.

Волна протеста охватила тюрьмы Милана, Рима, Салерно, Неаполя, Пармы, Вероны, Алессандрии, Фоджи, Павии и ряда других итальянских городов.

Как отмечает РИА Новости, в Италии уже зафиксированы более 7300 случаев заражения новым типом вируса, 622 человека выздоровели, 366 — умерли.

Накануне премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет об экстренных мерах по противодействию распространению коронавируса. Ограничения будут действовать с 8 марта по 3 апреля. Согласно документу, фактической изоляции подлежат Ломбардия и еще 14 провинций на севере Италии в областях Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт и Марке. Выезд и въезд людей с указанных территорий запрещен, за исключением экстренных обстоятельств. В «красной зоне» прекращают работу все спортивные и развлекательные учреждения, театры, музеи и библиотеки, школы будут закрыты до 3 апреля.

В связи с закрытием ряда итальянских областей на карантин российский лоукостер «Победа» объявил о приостановке полетов в Италию с 11 марта. Отменяются все полеты «Победы» из Москвы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо с 11 по 31 марта.

Напомним, Италия стала первой европейской страной, граждане которой умерли от коронавирусной инфекции COVID-19.

