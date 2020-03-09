ВОЗ назвала «очень реальной» угрозу пандемии коронавируса

Вспышка заболевания COVID-2019 по своим параметрам становится все ближе к пандемии. Однако распространение коронавируса в различных странах мира все еще можно контролировать путем сочетания мер сдерживания и смягчения последствий, заявил 9 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Теперь, когда вирус появился во многих странах, угроза пандемии стала очень реальной. Но это — первая пандемия в истории, которую можно будет контролировать. Суть в том, что мы — не во власти вируса», — цитирует Reuters слова главы ВОЗ.

Тедрос отметил, что на долю четырех стран приходится 93% из примерно 110 тысяч случаев заражения во всем мире.

«Мы воодушевлены тем, что Италия принимает агрессивные меры для сдерживания эпидемии, и мы надеемся, что эти меры окажутся эффективными в ближайшие дни», — добавил руководитель международной организации.

Тем временем ограничения, введенные властями Италии из-за коронавируса, стали причиной бунта заключенных 27 тюрем. Погибли шесть человек.