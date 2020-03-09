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Позицию обвиняемого по делу MH17 россиянина озвучила его адвокат

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© AP/TASS

© AP/TASS

Россиянин Олег Пулатов, которого обвиняют в причастности к крушению малайзийского «Боинга», полностью отрицает свою вину, заявила его адвокат Сабине тен Дуссхате.

Как отмечает ТАСС, Пулатов оказался единственным из четырех фигурантов дела MH17, адвокаты которого присутствуют на судебном заседании.

«Позиция Олега Пулатова заключается в том, что он не несет никакой ответственности, ни в какой степени, ни в каком качестве за уничтожение рейса MH17 и все последствия, — цитирует агентство Дуссхате. — Именно поэтому он принял решение защищаться на этом процессе».

Адвокат отметила, что защита обращает особое внимание на тот факт, что украинская сторона не закрыла свое воздушное пространство над зоной военного конфликта в Донбассе. При этом Совместная следственная группа никогда не включала этот факт в свое расследование, что по мнению защиты, категорически неверно.

Ранее сообщалось, что 9 марта в Нидерландах начался суд над обвиняемыми в крушении рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года. Скамья подсудимых пуста. Интересы одного из них, россиянина Олега Пулатова представляют адвокаты. Трех остальных — граждан РФ Игоря Гиркина (Стрелкова) и Сергея Дубинского, а также гражданина Украины Леонида Харченко — предстоит судить заочно. Суд распланирован как минимум до конца 2021 года.

«Боинг-777» компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Украины, рядом с населенным пунктом Грабово. На борту находились 298 человек, все они погибли. 

В мае 2018 года Международная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием катастрофы, пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежащего российской 54-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. 

Власти России отвергают эти обвинения.

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Комментарии (1)

  • Small bb47fc0bbb
    Ольга Доновинавчера, 19:32

    Щенявмэрлики утверждают, что спрятанная диспетчер Петренко попала под программу "защиты свидетелей от следствия, правосудия и малазийцев".
    Малазийцы и евреи ненавидят пво всу.

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