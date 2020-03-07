Коронавирус предварительно подтвердился у жительницы Подмосковья

Анализ на коронавирус, взятый у вернувшейся из Швейцарии жительницы Подмосковья, предварительно дал положительный результат.

Она госпитализирована вместе с родственниками, сообщает пресс-служба областного минздрава.

Как отмечает «Интерфакс», женщина вернулась с семьей из Цюриха 25 февраля и решила обратиться к врачам, хотя симптомов заболевания у нее не было.

По предварительным данным, взятые у нее анализы говорят о наличии COVID-2019, однако для подтверждения результата их направят на исследование в новосибирскую лабораторию «Вектор».

В настоящее время женщину вместе с членами семьи госпитализировали в инфекционное отделение областной больницы. Все они находятся в изолированных боксах, их состояние удовлетворительное, без выраженных симптомов, уточняет агентство.

Лица, контактировавшие с ними, будут помещены на карантин и взяты под медицинское наблюдение.

Ранее сообщалось, что 6 марта в России были зарегистрированы 6 новых случаев заражения COVID-2019. Пять заболевших находятся в Москве, а еще один — в Нижнем Новгороде. Все они вернулись из Италии.

На следующий день стало известно о еще четырех случаях заболевания коронавирусом в России. Три случая выявлены в Липецке и один — в Санкт-Петербурге. Все заболевшие тоже вернулись из Италии.

В Петербурге вернувшихся с симптомами ОРВИ из стран с эпидемией коронавируса прямо из аэропорта отправляют в клиническую инфекционную больницу имени Боткина.

В Москве с 5 марта приехавшие из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и других стран с неблагополучной ситуацией с коронавирусом обязаны пройти двухнедельный карантин на дому.