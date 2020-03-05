Москва ввела режим повышенной готовности из-за коронавируса

Ситуация с коронавирусом в Москве остается относительно спокойной, благодаря предпринятым усилиям. Однако город, являющийся главным транспортным узлом России, полностью закрыть невозможно. Также нельзя ограничить деятельность критически важных отраслей, многочисленных организаций и учреждений. Пока в столице зафиксирован лишь один подтвержденный случай заболевания, но для предотвращения распространения заболевания принято решение о введении в городе режима повышенной готовности. Об этом заявил мэр Сергей Собянин.

Указ о введении в Москве режима повышенной готовности касается городских служб — амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения, городского хозяйства и транспорта. Будут усилены требования профилактических осмотров и контроля граждан из стран с неблагоприятной ситуацией по COVID-2019.

Документ, опубликованный на сайте мэрии обязывает граждан, побывавших в странах, где зарегистрированы случаи распространения коронавирусной инфекции, сообщать о своем возвращении в Россию, месте и датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию. Для этого создана «горячая линия» по номеру телефона: +7 495 870-45-09 .

При появлении новых респираторных симптомов следует немедленно обратиться за медицинской помощью на дому. Посещать медицинские учреждения не стоит. Департаменту здравоохранения Москвы поручено организовать оказание домашней помощи «лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим страны с неблагополучной ситуацией с коронавирусом, а также пациентам старше 60 лет».

Граждане, приехавшие из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и других стран с неблагополучной ситуацией с коронавирусом, обязаны пройти карантин на дому сроком 14 дней со дня возвращения в Россию.

Работодатели Москвы обязаны обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах, а также обязательно отправлять домой сотрудников с повышенной температурой.

Вице-мэр по вопросам градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев получил поручение создать инфекционный корпус с использованием быстровозводимых конструкций.

Штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции переводится в круглосуточный режим работы. Ситуация с введением режима повышенной готовности в Москве из-за коронавируса взята на личный контроль мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Тем временем в Петербурге на карантин из-за коронавируса уже отправлены 700 студентов.