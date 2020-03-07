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Перечислены страны, куда можно поехать во время эпидемии коронавируса

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Несмотря на связанные с коронавирусом временные ограничения и рекомендации Ростуризма и Роспотребнадзора по Китаю, Италии, Ирану и Южной Корее, россиянам не нужно отказываться от запланированных на лето отпусков.

Такое мнение высказал URA.RU председатель правления «Клуба защиты прав туристов» Дмитрий Давыденко.

По его мнению, отказываться от поездок не стоит, поскольку официально ограничены только четыре страны, а остальные никто не запрещал.

Наиболее привлекательным для туристов направлением собеседник издания назвал Турцию, где летом тепло, недорого и безопасно в плане коронавируса.

Как считает Давыденко, в Азии останутся безопасными популярные у россиян Таиланд и Вьетнам, а среди африканских направлений традиционно будут востребованы Танзания и Тунис.

Он также признал, что из-за вероятного карантина по возвращении в Россию сейчас не стоит рассматривать Италию.

Ранее сообщалось, что 6 марта в России были зарегистрированы 6 новых случаев заражения COVID-2019. Пять заболевших находятся в Москве, а еще один — в Нижнем Новгороде. Все они вернулись из Италии.

На следующий день стало известно о еще четырех случаях заболевания коронавирусом в России. Три случая выявлены в Липецке и один — в Санкт-Петербурге. Все заболевшие тоже вернулись из Италии.

В Петербурге вернувшихся с симптомами ОРВИ из стран с эпидемией коронавируса прямо из аэропорта отправляют в клиническую инфекционную больницу имени Боткина.

В Москве с 5 марта приехавшие из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и других стран с неблагополучной ситуацией с коронавирусом обязаны пройти двухнедельный карантин на дому.

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