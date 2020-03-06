В Петербурге нетрезвого актера Ефремова не пустили на борт самолета

В петербургском аэропорту Пулково актера Михаила Ефремова не пустили на борт самолета авиакомпании AirBaltic, поскольку артист был сильно пьян.

Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, инцидент произошел 6 марта.

Сотрудники авиакомпании не разрешили Ефремову пройти в самолет и вызвали полицию. В итоге стражи порядка оформили протокол, а артиста препроводили в медпункт аэропорта.

От госпитализации актер отказался и попросил отпустить его вместе с другом, который и забрал нетрезвого артиста к себе домой.

По свидетельству очевидцев, Ефремов был настолько пьян, что еле держался на ногах, пишет издание.

В июне 2018 года во время интервью Юрию Дудю Михаил Ефремов признался, что часто употребляет алкоголь, однако отверг подозрения в алкоголизме, назвав себя «жизнерадостным пьяницей». Что касается употребления спиртного перед спектаклем в Самаре, актер сообщил, что выпил кружку пива за несколько часов до выхода на сцену.

Напомним, Ефремов позволил себе нецензурные выражения во время общения со зрителями по ходу спектакля в самарском театре 7 марта 2018 года. После этого актриса Алла Коровкина написала в социальной сети, что актер вышел на сцену пьяным, путал текст, а на просьбу зрителей говорить громче посылал их матом, из-за чего многие из них покинули театр.

Позже жена Ефремова потребовала извинений от всех, кто «очернил популярного актера», чем возмутила блогосферу. За артиста также вступился его партнер по спектаклю Иван Стебунов, заявивший, что все прошло хорошо, а уходы посреди представления — совершенно нормальное явление.