«Люстру включи»: «укрощение» сотрудника ГИБДД попало на видео

Житель Москвы согнал сотрудников ГИБДД с «хлебного места», действуя в рамках правового поля. Диалог с полицейскими он снял на видео и выложил в Сеть. Правоохранители ничего не смогли противопоставить аргументам мужчины, выполнили его требования, а затем ретировались с места «схватки», признав свое поражение.

Москвич попросил полицейских включить проблесковый маячок на автомобиле ГИБДД, стоящем на островке безопасности. В этот момент представители Госавтоинспекции проверяли документы у проезжавших мимо водителей. Неожиданно одному из них пришлось предъявить и свое удостоверение. А затем и включить «люстру».



Добившись «устранения нарушения», автор ролика ловко избежал неприятностей, поскольку хорошо знал свои права. Он отказался предъявлять паспорт, поскольку забыл его дома. Потом предложил съездить за ним на машине ГИБДД вместе с инспектором. На требование «проехать» в отделение тут же согласился, пообещав написать заявление на неправомерные действия полицейских. Практически «выиграл нокаутом». Госавтоинспекция свернула лавочку и покинула место беседы, оставив поле сражения за победителем.

Тем временем в прошлом году приставы ограничили выезд за границу из-за неоплаченных штрафов более четырем тысячам московских водителей.