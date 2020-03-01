За неуплату штрафов выезд из РФ ограничили тысячам московских водителей

В 2019 году более четырем тысячам московских водителей был ограничен выезд за границу из-за неоплаченных штрафов.

Как сообщили ТАСС в столичном управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП), в прошлом году было вынесено свыше 4,4 тыс. постановлений о временном ограничении на выезд должников из России.

В ведомстве отметили, что пристав вправе через суд ограничить право выезда для должника в тех случаях, когда долги по штрафам превышают 30 тысяч рублей.

По данным УФССП, в 2019 году судебные приставы взыскали с московских водителей по штрафам, наложенным органами ГИБДД, 1,3 млрд рублей. Это рекордная сумма, превышающая показатель 2018 года на 115 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в 2019 году количество злостных неплательщиков по долгам, которым судебные приставы вынесли запрет на выезд из страны, выросло почти на 2 млн.

«Ридус» также писал о том, что в России насчитали в общей сложности 25 миллионов граждан, которые могут столкнуться с трудностями при пересечении государственной границы РФ из-за долгов.

