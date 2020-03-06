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«Яндекс» принял меры для защиты от коронавируса

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© Flickr

© Flickr

Ряд мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса, предприняли в компании «Яндекс». Они коснутся популярных сервисов такси и доставки еды, сообщила пресс-служба компании.

Чтобы обезопасить водителей и пассажиров «Яндекс.Такси» все автомобили подлежат дезинфекции. Шоферам предписано тщательно соблюдать правила гигиены. В России, Казахстане и Беларуси начала работать автоматическая рассылка памяток о необходимости проветривания салона и использования дезинцифирующих средств.

Водители и курьеры службы доставки еды должны избегать массовых мероприятий, а при малейших признаках ухудшения самочувствия немедленно обращаться к медикам и выполнять их указания.

Курьеры также могут отказаться от доставки заказов в медицинские учреждения и больницы.

Компания уведомила о необходимости соблюдать данные правила всех партнеров и таксопарки. Водителям, зарегистрированным в системе, информация отправляется в Таксометр. Ее также получают курьеры сервисов «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка».

В Москве введен режим повышенной готовности в условиях распространения коронавируса. Мэр города Сергей Собянин издал соответствующий указ.

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