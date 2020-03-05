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Коронавирус вынудил АПЛ отказаться от рукопожатий

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© Flickr

© Flickr

Официальная процедура рукопожатия, символизирующая стремление к честной игре, будет отменена перед матчами Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ) начиная с предстоящих выходных. Добрая традиция не будет действовать до особого распоряжения из-за вспышки коронавируса. Запрет снимут лишь после соответствующих медицинских консультаций.

Сайт АПЛ пояснил, что COVID-2019 распространяется воздушно-капельным путем, однако может передаваться и через человеческие руки.

Все официальные лица и спортсмены продолжат соблюдать остальные правила традиционного протокола перед каждым матчем. Выйдя на игровое поле, обе команды под музыку будут выстраиваться в линию, а затем футболисты домашней команды пройдут мимо своих соперников, не пожимая им руки. Распоряжение касается и арбитров встречи.

По данным Минздрава Великобритании на 5 марта, число заболевших коронавирусом в стране достигло 115. Кроме того впервые от COVID-2019 скончался один из пациентов.

В Москве 5 марта был введен режим повышенной готовности в связи с коронавирусом. При этом общественные мероприятия пока не запрещали.

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