Боксерша из Петербурга скрывала свой пол ради боев с мужчинами

На пресс-конференции, посвященной Международному женскому дню, 22-летняя петербургская боксерша Татьяна Дваждова призналась, что была вынуждена скрывать свой пол, чтобы принимать участие в боксерских поединках с мужчинами.

Ей приходилось выступать под именем Владимир Ермолаев.

«Я занимаюсь спортом, боксом, выступаю за то, чтобы женщин стали допускать к поединкам с мужчинами», — цитирует спортсменку ФАН. Однако ей не удается этого добиться, поскольку она встречает громадное сопротивление.

Дваждова рассказала, что уже пять лет работает грузчиком неофициально, так как российское законодательство запрещает трудоустраивать женщин на такую работу. Кроме того, от заказа часто отказываются, когда узнают, что грузчик — женщина.

Спортсменка добавила, что провела уже 17 поединков на боксерском ринге и всегда ее соперниками были мужчины. По мнению Дваждовой, женские категории созданы на основании представления о том, что женщины слабее мужчин. При этом она не считает себя слабее и доказала это, выиграв бой у мужчины, выступая на любительских соревнованиях под именем Владимир. Когда же она собиралась выступить под именем Татьяна, ей отказали.

Девушка пожаловалась, что регулярно сталкивается с травлей и оскорблениями в свой адрес, однако не намерена сдаваться, пишет издание.

Ранее «Ридус» писал о том, что человеческое общество сможет ликвидировать различия между мужчиной и женщиной в политике, экономике, здравоохранении и других областях лишь через 99,5 лет. Об этом говорится в исследовании Всемирного экономического форума (WEF) за 2019 год.

В мировых лидерах по равенству полов по-прежнему находятся Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция и Никарагуа. Россия заняла 81 место из 153, опустившись на шесть строчек.

