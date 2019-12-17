WEF назвал сроки преодоления гендерного неравенства

Человеческое общество сможет ликвидировать различия между мужчиной и женщиной в политике, экономике, здравоохранении и других областях лишь через 99,5 лет. Такая цифра содержится в исследовании Всемирного экономического форума (WEF) за 2019 год. В прошлом году показатель составлял 108 лет. Налицо определенный прогресс.

В ежегодном докладе подчеркивается, что сокращение срока произошло впервые за последние три года. Его обеспечили женщины-политики, увеличившие свое присутствие в парламентах стран мира с 24,1 до 25,2% и во главе министерств различных государств с 19 до 21,2%.

Если рассматривать тенденции в экономике, то гендерный разрыв наоборот увеличился с 202 до 257 лет. «Женские» профессии «пострадали» от автоматизации. Речь идет о розничной торговле и офисной работе. Кроме того женщин реже берут на должности, требующие технологических навыков.

«Как результат, женщины чаще оказываются в категориях низких и средних зарплат», — цитирует ТАСС текст документа.

В мировых лидерах по равенству полов по-прежнему находятся Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция и Никарагуа. Россия заняла 81 место из 153, опустившись на шесть строчек.