Ученые заявили о критическом сокращении озонового слоя над Арктикой

Падение концентрации озона над Арктикой приближается к критической отметке. Причиной этого является сильный и устойчивый стратосферный полярный вихрь с экстремально низкими температурами. Образование «озоновой дыры» может быть опасным для здоровья людей, заявили российские ученые.

По данным входящего в состав Росгидромета ФГБУ «ЦАО», в конце февраля нынешнего года понижение общего содержания озонового слоя над севером Восточной Сибири достигло 30−40 единиц Добсона относительно средних многолетних значений. При этом минимальные абсолютные значения достигли 260. При уровне ниже 220 можно будет говорить о возникновении «озоновой дыры».

В марте и апреле ученые ожидают дальнейшее разрушение озонового слоя в арктической зоне стратосферы.

«Разрушение стратосферного озона может привести к увеличению уровней приземной ультрафиолетовой радиации, которые могут быть опасны для здоровья человека», — цитирует РИА Новости сообщение ФГБУ «ЦАО».

В 2019 году над Арктикой сформировался сильный устойчивый стратосферный полярный вихрь с температурами ниже -78°С. Именно он является причиной падения концентрации озона. Параллельно ученые наблюдают рекордный объем полярных стратосферных облаков.

Облачность способна ослабить неблагоприятное воздействие солнечной радиации. Гидрометцентр постоянно рассчитывает и публикует ее индекс. Ученые подчеркнули, что эта информация имеет большое значение в условиях нынешнего сильного разрушения озонового слоя.

Похожие явления весной 2011 года привели к повышению уровня ультрафиолетового излучения во многих регионах Северного полушария. В апреле повышенные значения зафиксировали даже в Москве. Сильное сокращение толщины озонового слоя в Арктике также наблюдалось весной 1996, 1997, 2005 и 2016 годов.

Озоновый слой представляет собой часть стратосферы на высоте 20−25 километров. Здесь сконцентрирована большая часть озона, который образуется в результате воздействия ультрафиолетового излучения Солнца на молекулярный кислород.

Если весь атмосферный озон мысленно переместить на уровень моря и сконцентрировать до атмосферного давления при температуре 0 °C, он образует слой высотой всего три миллиметра, что соответствует 300 единицам Добсона.

Необычайно сильный Северный полярный вихрь в этом году удерживал арктический воздух вблизи полюса. Холодные воздушные массы не могли спуститься в средние широты. Это стало причиной отсутствия нормальной зимы в Северном полушарии. Подробно об этом рассказано в материале «Ридуса».