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Путин: РФ отдала долги за весь СССР, но обещанные активы так и не получила

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© kremlin.ru

© kremlin.ru

Россия, являясь правопреемницей СССР, выплатила долги бывших советских республик, однако так и не получила полагающиеся ей за это, согласно международным договоренностям, зарубежные активы. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с группой по подготовке поправок в Конституцию.

Все согласились, что мы правопреемники, когда мы взяли на себя эти обязательства по долгам в обмен на зарубежные активы бывшего СССР. Мы, по-моему, только за Украину 16 миллиардов выплатили. А активы за рубежом вновь образованные на пространствах Советского Союза государства нам так и не передали, — сказал президент.

Путин высказался по поводу зарубежных активов во время обсуждения конституционной поправки о том, что Российская Федерация является наследницей Российской империи и Советского Союза. Эту поправку предложил глава киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров.

«В целом вы правы, надо просто еще раз проанализировать текст, посмотреть», — прокомментировал инициативу Шахназарова президент.

С предложением внести поправки в Конституцию Владимир Путин выступил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Поправки Путина к Основному Закону предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

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